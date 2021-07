1 Das Kreisimpfzentrum in der Riedsteighalle. (Archivfoto) Foto: Ade

Das Kreisimpfzentrum (KIZ) Dornstetten bietet wieder "Impfen ohne Termin", teilt das Landratsamt mit. An Vakzinen stehen Johnson and Johnson, Biontech, Moderna und Astrazeneca zur Verfügung.

Kreis Freudenstadt - Erstimpfen kann man sich am Mittwoch und Donnerstag, 14. und 15. Juli, von 12 bis 15 Uhr, am Freitag, 16. Juli, von 12 bis 14 Uhr, am Samstag, 17. Juli, von 11 bis 13 Uhr, am Sonntag, 18. Juli, von 12 bis 15 Uhr, am Montag, 19. Juli, von 8 bis 16 Uhr und am Dienstag, 20. Juli, von 12 bis 16 Uhr. Mitzubringen sind der Personalausweis und der Impfpass.

Vorziehen ist ohne gesonderte Anmeldung möglich

Wer als Erstimpfung Astrazeneca bekommen hat und seinen Zweittermin im Zeitraum vom 11. bis 18. September hat, kann seine Zweitimpfung vorziehen und am Samstag, 24. Juli, von 11 bis 13 Uhr entweder Moderna oder Biontech bekommen.

Wer als erstes Biontech bekommen hat, kann seinen Zweittermin ebenfalls vorziehen. Es gibt folgende Zeitfenster: Statt 26. oder 27. Juli am Mittwoch, 14. Juli, von 9 bis 15 Uhr, statt 28. Juli am Freitag, 16. Juli, von 8 bis 10 Uhr, statt 29. Juli am Freitag, 16. Juli, von 10 bis 14 Uhr, statt 30. Juli am Samstag, 17. Juli, von 9 bis 13 Uhr, statt 31. Juli am Sonntag, 18. Juli, von 9 bis 15 Uhr und statt 11. bis 14. August am Samstag, 24. Juli, von 8 bis 12 Uhr.

Das Vorziehen des Zweittermins stellt lediglich ein Angebot dar und ist ohne gesonderte Anmeldung möglich. Betroffene sollten den Zweittermin im Buchungssystem danach löschen.

Keine weiteren Infektionen von Samstag bis Montag

Insgesamt hat das KIZ-Team bislang 44 335 Menschen zum ersten und weitere 33 648 Menschen zum zweiten Mal geimpft. 1048 Impflinge erhielten die Einmalimpfung von Johnson and Johnson. Zudem gab es 32 546 Erst- und 26 480 Zweitimpfungen in den 70 Impfpraxen im Kreis.

Keine weiteren Neuinfektionen mit Corona meldet das Landratsamt für den Zeitraum von Samstag bis Montag. Seit Beginn der Pandemie wurden 5475 Personen im Kreis infiziert. In der Isolierung befinden sich aktuell zwölf (minus drei) Infizierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Landesgesundheitsamt am Dienstag bei 5,9.

Bis jetzt sei im Kreis keine Delta-Variante gefunden worden, sagte Sabine Eisele, Pressesprecherin am Landratsamt. Jeder positive PCR-Test werde sequenziert. Aber das brauche in der Regel zehn bis zwölf Tage.