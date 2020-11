Corona im Kreis Freudenstadt Fieberambulanz für Kinder und Jugendliche startet

Mit den neu gemeldeten Fällen von Freitag bis Montag steigt die offizielle Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis, die seit März positiv auf Covid-19 getestet worden sind, auf 962. Die betroffenen Personen wohnen laut Landratsamt in Alpirsbach (plus vier), Bad Rippoldsau-Schapbach, Baiersbronn (plus fünf), Empfingen, Eutingen (plus vier), Freudenstadt (plus acht), Horb (plus acht), Loßburg, Pfalzgrafenweiler (plus vier), Seewald, Waldachtal ( plus drei) und Wörnersberg (plus zwei).

752 Patienten (plus 32) haben die Infektion überstanden und sind wieder aus der Quarantäne entlassen worden. 39 Menschen, die das Virus in sich hatten, sind gestorben. "Stand heute gibt es also 171 akut infizierte Personen im Landkreis, die sich in Isolierung befinden", so das Landratsamt am Montag.