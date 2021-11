Link kopiert

Kreis Freudenstadt. Die Zahl der Coronapatienten im Krankenhaus Freudenstadt steigt. Derzeit befinden sich zehn auf Corona positiv getestete Patienten in Behandlung. Drei davon sind auf der Intensivstation und sieben weitere auf der Isolierstation. Vor einer Woche hatte das Landratsamt in seinem Lagebericht zur Corona-Pandemie noch sechs positiv getestete Patienten gemeldet, von denen nur einer auf der Intensivstation behandelt wurde.

Indessen liegt die Impfquote im Landkreis noch leicht über dem Landesdurchschnitt Laut dem Stand der letzten Aktualisierung der Angaben des Landes vom 24. Oktober sind 66,5 Prozent der Landkreisbevölkerung zum ersten und 65,1 Prozent zum zweiten Mal geimpft. Der Landesschnitt liegt bei den Erstimpfungen bei 64 und bei den Zweitimpfungen bei 62,1 Prozent.

171 neue Fälle

Laut aktuellem Lagebericht des Landratsamts wurden in der Woche von Freitag, 29. Oktober, bis Donnerstag, 4. November, 171 neue positiv auf das Virus getestete Personen gemeldet. Sie wohnen in Alpirsbach (sieben), Bad Rippoldsau-Schapbach (sechs), Baiersbronn (36), Dornstetten (18), Empfingen (sieben), Eutingen (acht), Freudenstadt (22), Glatten (vier), Horb (25), Loßburg (sieben), Pfalzgrafenweiler (neun), Schopfloch (drei), Waldachtal (17) und Wörnersberg (zwei).

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv Getesteten beträgt damit 7090. Aus der Isolierung entlassen wurden insgesamt 6538 (plus 192) Menschen. derzeit befinden sich 387 (minus 21) positiv auf das Virus getestete Personen in Isolierung. Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Meldung der Vorwoche. Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen bleibt bei insgesamt 165.

387 Menschen in Isolierung

Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nach Angaben des Landesgesundheitsamts von Donnerstag, 4. November, 120,8. Vor einer Woche lag sie bei 172,3.

In Baden-Württemberg gelten die Regelungen der Warnstufe. Stand 4. November beträgt im Land die Hospitalisierungsinzidenz 4,0 (minus 0,3) und die Auslastung der Intensivbetten 308 (plus 62). Die nächsthöhere Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge bei 12,0 oder darüber liegt oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen 390 erreicht oder überschreitet. n Das Land hat auf seiner Internetseite baden-wuerttemberg.de eine Übersicht über die in den drei Stufen geltenden Regelungen veröffentlicht.