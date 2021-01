Corona im Kreis Freudenstadt Derzeit sind vier Mutationsfälle bekannt

Dies erklärte Sabine Eisele, Pressesprecherin des Landratsamts, am Freitag auf Nachfrage. Die Infizierten und ihre Kontaktpersonen der Kategorie I und II befinden sich in Isolation. Offenbar haben die Fälle nichts mit der Familie in Baiersbronn zu tun, die an Weihnachten nach Rückkehr der Tochter aus England mit B 1.1.7-Infekt geschlossen in Quarantäne war, und stehen auch nicht in Zusammenhang mit den Infekten aus dem Kreis Calw. "Wir haben zwar eine Vermutung, auf welchem Weg der Mutant hierher gekommen ist. Aber das ist noch nicht bestätigt", so Eisele. Da bei der britischen Variante die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch länger ist als beim herkömmlichen Corona-Virus, gebe es mehr potenzielle Kontaktpersonen, die ermittelt werden müssten.

Am Freitag wurden dem Landratsamt darüber hinaus 15 Neuinfektionen gemeldet. Die betroffenen Personen kommen aus Alpirsbach, Baiersbronn (zwei), Eutingen, Freudenstadt (sechs), Glatten und Horb (vier). Stand Freitag gab es 192 akut infizierte Personen im Landkreis, die sich in Isolierung befinden, 13 mehr als tags zuvor. Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis insgesamt 3186 Personen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt unverändert 2886. Leider seien zwei weitere positiv getestete Personen im Alter von 80 Jahren gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle, die in Zusammenhang mit Corona gebracht werden, erhöhe sich dadurch auf 108.