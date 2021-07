Am Mittwoch sechs neue Fälle gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug nach Angaben des Landesgesundheitsamts von Mittwoch 5,9. (Symbolfoto)

Sechs neue positive Corona-Tests wurden dem Landratsamt Freudenstadt am Mittwoch gemeldet.

Kreis Freudenstadt - Die betroffenen Personen wohnen in Alpirsbach, Bad Rippoldsau-Schapbach, Dornstetten und Freudenstadt (jeweils eine) und in Baiersbronn (drei). In Horb musste die Zahl um eine Person nach unten korrigiert werden.

16 akut infizierte Menschen, zwei mehr als am Tag zuvor, befinden sich in Isolierung. Seit Beginn der Pandemie wurden 5465 Einwohner des Landkreises positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Aus der Isolierung entlassen wurden inzwischen 5289 Personen (plus vier). Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen bleibt gleich bei insgesamt 160. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner) betrug nach Angaben des Landesgesundheitsamts von Mittwoch 5,9.