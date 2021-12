3 Beim Impfen (Bild links, von links): Jana Gerter, die gerade geboosterte Elke Neef und die Ärztin Margarethe Grieshaber. Foto: Frey

"Ich bin platt", sagte die Ärztin Margarethe Grieshaber am Freitag kurz vor 22 Uhr. Kein Wunder, um 16 Uhr hatte ihr Impfteam im Einkaufszentrum Schwarzwald-Center begonnen.















Freudenstadt - Viele Stunden später packte das Team um die Ärztin zusammen, zufrieden, aber auch abgekämpft. Alle 250 Impfdosen waren weg, neben den 200 Angemeldeten gab es auch noch spontane Impfungen für Kurzentschlossene.

Für 46 der erste Piks

Überwiegend wurden Zweit- und Drittimpfungen verabreicht, aber auch 46 Erstimpfungen waren darunter. Das DRK regelte die Warteschlangen, gab Auskünfte und half beim Ausfüllen der Formulare. Auch das Team vom Rewe Center Kulinaria Bader unterstützte die Impfmannschaft, erzählte Margarethe Grieshaber. Marktleiterin Beate Pownug half beim Anmeldeprozess, ließ Stifte desinfizieren, lenkte die Neuankömmlinge und die Geimpften in die vorgesehenen Bahnen und sorgte mit Ruhe und Freundlichkeit für einen reibungslosen Ablauf. Bei der Anmeldung hatte es zu Beginn technische Probleme gegeben, daher saß die Ärztin erst selbst am Computer, neben ihr half Martina Grebe beim Registrieren der Impfwilligen. Jeder konnte zwischen Biontech, Moderna und Johnson and Johnson wählen.

Auch aus Nachbarregionen

Es gab kaum Diskussionen, ein junger Mann sagte ganz entschieden: "Ich will Moderna." Auf Nachfrage erklärte er, er habe sich eingelesen und für sich entschieden, dass Moderna einen guten Schutz gegen die Delta-Variante biete. "Die Leute sind sehr geduldig, freundlich und dankbar", sagte Margarethe Grieshaber. Es habe sie erstaunt, dass auch aus den Nachbarregionen viele Impfwillige gekommen waren. Die Rede ist von Enzklösterle, Nagold und der Ortenau. Viele erzählten, dass die einfache Buchung übers Internet oder Telefon, verbunden mit der Aussicht auf einen Einkaufsbummel, für sie ausschlaggebend war.

Wie am Fließband

Eine ältere Dame, gerade aus der Impfkabine gekommen, berichtete, dass sie in der Ortenau einfach keinen zeitnahen Termin erhalten habe. Nun habe sie ihr Mann hergefahren, der sei aber noch nicht zum dritten Mal geimpft, weil seine Zweitimpfung erst fünf Monate zurückliege. Er selbst meinte etwas resigniert: "Ich bin halt noch nicht dran, und will mich nicht vordrängeln." Eine kurze Nachfrage bei der Ärztin, und schon wurde auch der Ehemann in Impfkabine zwei geschickt. Seine Frau zeigte sich froh: "Wissen Sie, mein Mann ist 76 Jahre alt, Krebspatient und die ersten beiden Male mit Astrazeneca geimpft worden, da ist es sehr beruhigend, dass auch er nun seine Boosterimpfung hat." In den beiden Impfkabinen arbeiteten Jana Gerter aus der Praxis Grieshaber und Jürgen Maser vom DRK. Beide sind routiniert, es lief wie am Fließband. Es gab an diesem Tag aber nur den Eintrag in den Impfpass, das Zertifikat mit dem QR-Code muss man sich in der Apotheke holen.

Auch Elke Neef aus Freudenstadt, Krankenschwester am Klinikum, gab gerne Auskunft: "Am Samstag wird im Krankenhaus ebenfalls geimpft, aber da haben sich schon so viele angemeldet, da dachte ich, das kann ich auch an meinem Urlaubstag erledigen." Alles in allem habe es bei ihr keine zwanzig Minuten gedauert, und schon hatte sie ihre Boosterimpfung. Margarethe Grieshaber zog ein positives Fazit: "Es ist niederschwellig, relativ unbürokratisch, geht schnell und lässt sich gut in der Freizeit erledigen. Niemand steht im Regen oder in der Kälte. Auch wenn die Warteschlange mal etwas länger ist, können alle noch im Gebäude bleiben." Sie will dieses Impfangebot am Samstag, 18. Dezember, wiederholen, auch weil die Erfahrungen durchweg positiv waren.