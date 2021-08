1 Am Dienstag wurden dem Landratsamt acht neue positive Tests gemeldet. (Symbolbild) Foto: Loganathan

Die Corona-Fallzahlen im Kreis Freudenstadt steigen weiter. Am Dienstag wurden dem Landratsamt acht neue positive Tests gemeldet.

Kreis Freudenstadt - Die Personen wohnen in Freudenstadt (drei), Horb (zwei), Seewald (zwei) und Wörnersberg. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie insgesamt positiv Getesteten erhöht sich auf 5527. Aus der Isolierung entlassen wurden inzwischen 5327 Menschen. Die Zahl der Kreiseinwohner, die sich derzeit in Isolierung befinden, steigt um sieben auf 39. 161 positiv Getestete sind seit Beginn der Pandemie gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde am Mittwoch vom Landesgesundheitsamt mit 22,8 angegeben.