Kreis Freudenstadt - Ab Montag, 11. Oktober, gibt es keine kostenlosen Bürgerschnelltests mehr. Wer einen Test mit Nachweis braucht, muss ihn selbst bezahlen. Was kostet das? Die Preise im Kreis Freudenstadt variieren stark.

Aktuell gibt es im Landkreis 23 Testzentren oder anbieter. Ein paar exemplarische Preise.

"Generell gehen wir von einer nachlassenden Testnachfrage aus", heißt es in der Apotheke Klosterreichenbach Jetzt, da die Tests noch kostenlos zu haben sind, gebe es einen regelrechten Andrang. In der Apotheke Klosterreichenbach, sowie in der Eulen-Apotheke Baiersbronn-Mitteltal kostet der Antigen-Schnelltest künftig 14,90 Euro.

Ähnliche Preise hat die Apotheke am Marktplatz Pfalzgrafenweiler. Dort werden für den Antigen-Schnelltest ab nächster Woche 15 Euro fällig.

Die Adler-Apotheke in Freudenstadt ist etwas günstiger. Dort können sich Ungeimpfte für 11,50 Euro testen lassen.

Deutlich höher, nämlich bei 20 Euro, liegt der Preis für den Test bei den Hausärzten am Spritzenhaus in Baiersbronn.

Das Testzentrum in Freudenstadt bei der Diskothek "Martinique" verlangt für Schnelltests ab Montag 19,99 Euro. Den PCR-Test, der beispielsweise für manche Auslandsreisen benötigt wird, gibt es dort bis auf weiteres weiterhin für 79 Euro. Inhaber und Betreiber Oliver Widman erklärt, dass er die Entwicklungen im Oktober abwarten müsse. "Wir haben geringere Testmengen bestellt als in den vergangenen Monaten, haben aber trotzdem genügend auf Lager, um individuell reagieren zu können." Auch wenn die Nachfrage zurückgehen sollte, werde das Testzentrum am Martinique "das Testangebot für die Bevölkerung aufrecht erhalten" verspricht er.

Was die Test im Kurhaus in Bad Rippoldsau-Schapbach kosten, ist noch offen. Die Gemeindeverwaltung sei noch "in Abstimmung mit dem Landratsamt". Es wird betont, dass man "keinen Flickenteppich unter den Kommunen" haben wollen.

Ausnahmen

Gratis bleiben die Corona-Tests nur noch für Menschen, die entweder an klinischen Studien für die Wirksamkeit der Impfstoffe teilnehmen oder die sich nicht impfen lassen können. Dazu zählen Vorerkrankte und Kinder unter zwölf Jahren. Bis zum 31. Dezember können auch werdende Mütter, die sich im ersten Drittel der Schwangerschaft befinden, sowie 13- bis 17-Jährige einem kostenlosen Schnelltest pro Woche bekommen. Für alle anderen sind die Tests mit Nachweis dann kostenpflichtig. Benötigt werden sie von Ungeimpften, die ins Restaurant, zu Konzerten oder sonstigen testpflichtigen Veranstaltungen gehen möchten.