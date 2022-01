602 Neuinfektionen in einer Woche

1 Eine Blutprobe in der Hand einer Intensivkrankenschwester. Foto: © Pirke – stock.adobe.com

602 Neuinfektionen, drei weitere Todesfälle und zwei Covid-Patienten auf der Intensivstation meldet das Landratsamt in seinem Corona-Bericht für die vergangene Woche.















Kreis Freudenstadt - Aktuell befinden sich sieben Patienten, die positiv auf Corona getestet wurden, zur Behandlung im Krankenhaus. Davon werden zwei auf der Intensivstation beatmet, fünf weitere befinden sich auf der Isolierstation. Vor einer Woche waren es sechs Patienten, davon zwei auf der Intensiv- und vier auf der Isolierstation.

Außerdem befinden sich aktuell auf der Intensivstation sechs Patienten, die negativ auf Corona getestet wurden. Drei von ihnen werden beatmet.

1120 Personen befinden sich aktuell in Isolierung

Die 602 Personen, die im Verlauf der vergangenen Woche positiv getestet wurden, verteilen sich wie folgt: Alpirsbach (plus 16), Bad Rippolds­au-Schapbach (17), Baiersbronn (53), Dornstetten (44), Empfingen (17), Eutingen (24), Freudenstadt (127), Glatten (sieben), Horb (155), Loßburg (26), Pfalzgrafenweiler (42), Schopfloch (16), Seewald (31), Waldachtal (25) und Wörnersberg (zwei)

Seit Beginn der Pandemie wurden 12 760 Kreiseinwohner positiv auf Corona getestet. Bei 59 wurde die Omikron-Variante festgestellt, das sind 15 mehr als in der Vorwoche. 386 Personen wurden im Berichtzeitraum aus der Isolierung entlassen. Aktuell befinden sich 1120 in Isolierung, ein Plus von 213 im Vergleich zur Vorwoche. Insgesamt wurden bereits 11 445 aus der Isolierung entlassen.

Außerdem meldet das Landratsamt drei weitere Verstorbene, die positiv getestet wurden. Ihre Gesamtzahl im Kreis liegt bei 195. Zur Meldung des Landesgesundheitsamts besteht weiterhin eine Differenz von zwei.

Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nach offiziellen Angaben des Landesgesundheitsamts von Freitag, 21. Januar, 572,8, vergangene Woche, am 13. Januar, lag sie bei 407,2. Der Landesdurchschnitt beträgt 734,3.

76,6 Prozent haben die Vollimmunisierungen bekommen

Die neueste Statistik des Landes über die Impfquoten auf Landkreisebene vom 16. Januar weist für den Kreis Freudenstadt einen Anteil von 79,8 Prozent Menschen aus, die mindestens einmal geimpft sind, und einen Anteil von 76,6 Prozent an Vollimmunisierungen. Der Landesschnitt bei den Erstimpfungen liegt bei 69,8 Prozent und bei den Zweitimpfungen bei 68,2 Prozent.

Der Anteil an Auffrischimpfungen im Landkreis Freudenstadt wird mit 76,5 Prozent angegeben, der Landesdurchschnitt beträgt 43,2 Prozent. Die hohe Quote ist unter anderem auf das große Engagement der niedergelassenen Ärzte zurückzuführen, die Patienten auch von außerhalb des Landkreises mit Auffrischimpfungen versorgen. In der Statistik werden diese Kreis Freudenstadt zugerechnet, auch wenn manche Impflinge nicht im Landkreis wohnhaft sind.

Derweil wurden im Kreisimpfstützpunkt Schopfloch (Kiss) seit 6. Dezember 5343 Impfungen verabreicht, davon 460 Erstimpfungen, 713 Zweitimpfungen und 4170 Auffrischimpfungen. Es befindet sich in Schopfloch gegenüber der Bäckerei Ziegler und ist von Sonntag bis Donnerstag von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Spontanimpfungen sind möglich, Termine gibt es auf www.kreis-fds.de/impfen und montags bis freitags zwischen 11 und 12 Uhr unter Telefon 07441/920 88 88.

Das Mobile Impfteam des Ortenaukreises wird wieder am kommenden Wochenende im Kreis sein. Die Einsatzorte stehen aber noch nicht fest. Impfangebote der niedergelassenen Ärzte findet man https://www.dranbleiben-bw.de/unter www.dranbleiben-bw.de.