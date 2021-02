Corona im Kreis Calw Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder an

Kreis Calw - 44 weitere Corona-Fälle vermeldete der Landkreis Calw am Donnerstagabend für den Kreis Calw. 13 Neu-Infizierte sind es in Calw, sieben in Nagold, vier in Bad Wildbad, jeweils drei in Altensteig, Althengstett, Gechingen und Neuweiler. Zwei Infizierte werden neu für Bad Liebenzell, Ebhausen und Schömberg gemeldet, ein Fall ist es in Simmozheim, einer in Wildberg.