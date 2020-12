Corona im Kreis Calw Schulen starten in Wechselunterricht

Persönliche Betreuung für Schüler wichtig

Für die Schulen ist das eine schwierige Situation, sagte Reinhard Maier, koordinierender Schulleiter des Berufsschulzentrums in Nagold und Rektor der Rolf-Benz-Schule (RBS). "Wir versuchen unseren Beitrag zur Eindämmung des Infektionsgeschehens zu leisten und gleichzeitig unserem Bildungsauftrag nachzukommen." Die derzeitige Lage habe allerdings die Einführung des Wechselunterrichts notwendig gemacht, so Maier weiter. Auch wenn Heimunterricht von der Qualität her nicht vergleichbar sei mit Präsenzunterricht: "Die Schüler brauchen die persönliche Betreuung."

Über 2700 Schüler hat das Schulzentrum insgesamt. Wie bei Berufsschulen üblich, kommen nicht alle von ihnen täglich, dennoch sind es über 1500 Schüler die jeden Tag zur Schule kommen. "Das ist im Regelfall ein kleines Dorf", so Wiehe. Mit 1200 Schülern insgesamt und täglich etwa 700 Schülern im Haus, ist die RBS die größte der drei Schulen. Durch die vergleichsweise hohe Anzahl an Prüfungs- und Abschlussklassen kann durch den Wechselunterricht die Schülerzahl je nach Wochentag um 10 bis 20 Prozent verringert werden.

Bei der Annemarie-Linder-Schule (ALS), die insgesamt 580 Schüler hat und täglich 400 bis 450 von ihnen unterrichtet, sind es etwa 30 Prozent weniger Schüler. Die Kaufmännische Schule Nagold (KSN) hat etwa 950 Schüler von denen 400 bis 450 täglich im Haus sind. Auch hier kann die Anzahl der anwesenden Schüler um etwa 30 Prozent verringert werden.

Täglicher Wechsel der Gruppen

Die Schüler wechseln täglich zwischen Heim- und Präsenzunterricht. "Das soll ihnen einen Rhythmus geben", sagte Anja Breitling, Leiterin der KSN. Aus dem vergangenen Sommer, als nach den Pfingstferien Wechselunterricht eingeführt wurde, habe man seine Lehren gezogen. Damals wechselten die Schüler wöchentlich. Das führe eher dazu, dass einige Schüler beim Heimunterricht "abgehängt" werden.

Um sicherzustellen, dass alle Schüler zu Hause über die notwendige technische Ausstattung verfügen, wurde bereits im September eine Befragung an allen drei Schulen durchgeführt. Bei Bedarf wurden inzwischen Tablets an die entsprechenden Schüler verliehen. Die Schulen selbst sind gut ausgerüstet. "Die Landkreisschulen sind technisch auf dem neuesten Stand", so Thomas Kühner, stellvertretender Schulleiter der ALS. Die Schüler werden mit Lehrmaterial versorgt und sollen selbstständig lernen. Phasenweise und bei Bedarf werden sie per Videokonferenz ins Klassenzimmer zugeschaltet.

Berufsschulen und Landratsamt stehen im engen Kontakt. Die Zusammenarbeit läuft gut, sagten die Schulleiter und Wiehe. Daher konnte die Maßnahme frühzeitig umgesetzt werden. Bereits am 7. Dezember, einen Tag bevor die neue Corona-Schulverordnung des Landes in Kraft getreten ist, war man zum Wechselunterricht übergegangen. Auf vorzeitiges Anraten von Wiehe.

Infektionsgeschehen an Schulen besonders kompliziert

Für Andrea Neuwirth kommt die Maßnahme aber dennoch zu spät. "Schulen waren viel zu lange vom Lockdown ausgenommen", sagte sie. "Die Verordnung des Landes kommt zu spät und geht nicht weit genug." Sie ist der Ansicht, dass zu wenig Klassenstufen in den Wechselunterricht übergehen und nennt die Oberstufen an den Gymnasien als Beispiel.

Schulen seien aus infektiologischer Sicht besonders kompliziert. Bereits bevor eine Person Symptome zeigt, ist sie hochansteckend. Hinzu komme noch, dass jüngere Menschen nach einer Infektion häufig gar keine Symptome zeigen, aber trotzdem ansteckend sind. "Wir können nicht sagen, wie das Infektionsgeschehen an den Schulen aussieht", fasste sie zusammen.

Das Landratsamt empfiehlt daher auch anderen weiterführenden Schulen in Wechselunterricht einzusteigen. An den beiden Schulen des Kreisberufsschulzentrums in Calw, der Hermann-Gundert-Schule und der Johann-Georg-Doertenbach-Schule wurde ebenfalls der Wechselunterricht eingeführt. Dort kann die Anzahl der Schüler um etwa 20 bis 25 Prozent reduziert werden, so das Landratsamt. Es wurde allerdings ein wöchentlicher Wechsel eingeführt. Wie lange das System an den Berufsschulen beibehalten wird, ist noch unklar und hängt vom weiteren Infektionsgeschehen ab. "Ich habe mir inzwischen angewöhnt von Tag zu Tag zu denken", so Wiehe.