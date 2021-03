1 Wie das Landratsamt Calw mitteilt, haben sich im Kreisgebiet 27 Menschen neu am SARS-CoV2-Virus infiziert. (Symbolfoto) Foto: Oliver Berg/dpa

Der Landratsamt Calw meldet – Stand Donnerstag, 15.30 Uhr – 27 neue Corona-Fälle im Kreisgebiet. Weitere Todesfälle sind offenbar nicht zu beklagen.

Kreis Calw - Wie das Landratsamt mitteilt, haben sich im Kreisgebiet 27 Menschen neu am SARS-CoV2-Virus infiziert. Derzeit befänden sich neun Personen in stationärer Behandlung, eine davon auf einer Intensivstation.

Mit sechs neuen Fällen liegt Schömberg an der Spitze des aktuellen Infektionsgeschehens, gefolgt von vier Neuinfizierten in Bad Wildbad. Jeweils drei Menschen erkrankten in Calw, Nagold und Neuweiler, jeweils zwei in Ebhausen und Simmozheim. Die übrigen Infektionen entfallen auf Altensteig, Althengstett, Bad Liebenzell und Höfen. Weitere Todesfälle meldet das Landratsamt nicht.

Damit haben sich in den vergangenen zehn Tagen im Kreis Calw 219 Menschen mit dem Virus angesteckt – die meisten (53) in Bad Wildbad, Calw (31), Nagold (25) und Schömberg (24).

Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg am Regierungspräsidium Stuttgart meldete die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner am Donnerstagabend mit 80,4 – das sind 3,1 Punkte mehr als am Vortag und 13,2 mehr als vor einer Woche.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass Personen, die eine Corona-Infektion vermuten, nicht in ein Krankenhaus oder zum Arzt gehen, sondern unbedingt ihren Hausarzt anrufen sollen.