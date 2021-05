1 Im Kreis Calw gab es am Donnerstag laut Landratsamt 20 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Foto: dpa

Der Inzidenzwert im Kreis Calw sinkt zwar, doch laut Robert Koch-Institut liegt der Kreis Calw aktuell auf Platz 13 der höchsten Werte in Deutschland.

Kreis Calw - In konkreten Zahlen bedeutet das einen Inzidenzwert von 92,3. Spitzenreiter in Deutschland ist der Stadtkreis Memmingen (140,6). Der nahegelegene Zollernalbkreis kommt auf 106,1 (Platz 5 in Deutschland). Das Landesgesundheitsamt meldete am Donnerstag einen Inzidenzwert von 68,5.

Derweil hat das Calwer Landratsamt am Donnerstag 20 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Diese 20 Neuinfektionen entfallen auf nur fünf Kreiskommunen. Spitzenreiter ist Haiterbach mit neun neuen Fällen. Es folgen Nagold mit fünf Fällen und Calw mit drei Neuinfektionen. Zwei neue Fälle gibt es in Altensteig und einen neuen Fall in Ebhausen. Aktuell befinden sich in den Kliniken im Landkreis Calw elf Personen, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, in stationärer Behandlung.