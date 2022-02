1 Die Inzidenz im Kreis Calw sinkt wieder deutlich unter die 1600er-Marke. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa

Die Corona-Inzidenz im Kreis Calw sinkt deutlich unter die 1600er-Marke. Derweil verschiebt sich der Start der Impfungen mit Novavax.















Kreis Calw - Im Landkreis Calw wurden am 18. Februar 394 neue Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) gemeldet. Aufgrund der aktuellen Lage führt das Landratsamt positive Schnelltests in seiner Mitteilung nicht mehr gesondert auf.

Die meisten neuen Fälle gibt es in Calw mit 66, in Nagold waren es 54, in Altensteig und Wildberg jeweils 30, in Neubulach 29, in Althengstett 27 und in Bad Liebenzell 18.

Die Inzidenz sank nach Angaben des Landesgesundheitsamtes von 1604,1 am Donnerstag auf 1541,7 am Freitag.

Entgegen der ursprünglichen Planung erfolgt die erste Lieferung mit dem Impfstoff von Novavax voraussichtlich Anfang März. Bisher hatten die Landkreise mit einer Lieferung noch im Februar gerechnet. Vor allem in den durch das Land finanzierten Impfstützpunkten wird es Termine mit Novavax geben. So auch in den Stützpunkten und Angeboten des Landkreises Calw.

Die Termine werden zunächst vorrangig an Personen vergeben, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen. Termine können unter www.kreis-calw.de/impfung vereinbart werden. Termine, die bereits gebucht wurden und noch im Februar stattfinden sollten, werden automatisch verschoben. Die betroffenen Personen erhalten in den kommenden Tagen eine E-Mail.