1 Das Robert Koch-Institut meldet eine Inzidenz von 12,6, das Landesgesundheitsamt einen Wert von 13,2. (Symbolbild) Foto: Gentsch

Im Landkreis Calw wurden am 6. August fünf neue Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) gemeldet.

Kreis Calw - Zwei Fälle betreffen Egenhausen, je einer Altensteig, Nagold und Wildberg. Das Robert Koch-Institut meldet eine Inzidenz von 12,6, das Landesgesundheitsamt einen Wert von 13,2. Das Impfmobil ist am Samstag, 7. August, von 9 bis 11 Uhr in Altensteig auf dem Wochenmarkt und von 13 bis 17 Uhr in Neubulach auf dem Sommermarkt. Am Sonntag, 8. August, ist das Mobil von 14 bis 17 Uhr in Bad Liebenzell am Kurhaus zu Gast.Foto: Rousek