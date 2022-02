1 Die Corona-Inzidenz hat im Kreis Calw die Marke von 1600 überschritten. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa

Am Donnerstag wurde ein weiterer, in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehender, Todesfall aus dem Kreis Calw bekannt. Es handelt sich nach Angaben des Landratsamtes um eine Frau aus Neubulach.















Kreis Calw - Im Landkreis Calw wurden am 17. Februar darüber hinaus 452 neue Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) gemeldet. Spitzenreiter an diesem Tag war Nagold mit 63 Fällen, gefolgt von Calw mit 56 Fällen. In Altensteig waren es 37, in Bad Wildbad 30 Neuinfektionen, in Neuweiler 27, in Althengstett 26, in Schömberg 23 und in Bad Liebenzell 20.

Das Landesgesundheitsamt meldete für Donnerstag eine Inzidenz von 1603. Tags zuvor lag der Landkreis bei einem Wert von 1599,8

In der Vesperkirche Nagold vom 14. bis 19. Februar bietet der Landkreis täglich von 11 bis 13 Uhr eine Impfaktion an. Es ist keine Terminvereinbarung notwendig. Die Vesperkirche findet statt in der evangelisch-methodistischen Kirche Nagold, Freudenstädter Straße 50

Die Bürgerinfohotline im Landratsamt Calw, an die sich Bürgerinnen und Bürger bei Fragen zum Coronavirus unter der Rufnummer 07051/160-160 wenden können, ist von montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr besetzt.

Auf der Website des Landkreises Calw unter www.kreis-calw.de/corona steht ein Corona-Dashboard zur Verfügung. Dieses liefert alle Zahlen, Daten und Fakten rund um die Entwicklung der Corona-Fallzahlen im Landkreis Calw.