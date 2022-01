1 Die Zahl der Coronainfektionen im Kreis Calw erreicht Rekordwerte. Foto: dpa

Die Coronazahlen im Kreis Calw klettern in Rekordhöhen. Nach 862 neuen Fällen über das Wochenende liegt die Inzidenz laut Landesgesundheitsamt nun bei 1348.















Kreis Calw - Im Landkreis Calw wurden vom 29. bis 31. Januar 862 neue Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) gemeldet. Aufgrund der aktuellen Lage werden positive Schnelltests in der Mitteilung des Landratsamtes nicht mehr gesondert aufgeführt. Das Robert Koch-Institut gab am Montagmorgen die Inzidenz mit 1162 an, das Landesgesundheitsamt veröffentlichte am Montagabend einen Wert von 1348,7.

Die meisten Fälle entfallen mit 150 auf Calw. Auch Nagold ist dreistellig. Dort gab es 108 Fälle. In Bad Liebenzell wurden 67 Neuinfektionen registriert, in Wildberg 57, in Altensteig und Haiterbach 43, in Bad Herrenalb 42, in Althengstett und Schömberg 41, in Gechingen 39 und in Ebhausen 37.

Positiv auf Corona getestete Personen werden nicht mehr vom Gesundheitsamt kontaktiert. Für sie gelten automatisch die Regelungen der Corona-Verordnung Absonderung.

Die Bürgerinfohotline im Landratsamt Calw, an die sich Bürgerinnen und Bürger bei Fragen zum Coronavirus unter der Rufnummer 07051/160-160 wenden können, ist von montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr besetzt.