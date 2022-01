1 Die Corona-Inzidenz im Kreis Calw hat die 1000er-Marke geknackt. Foto: dpa

Am Mittwoch hat der Landkreis Calw bei der Corona-Inzidenz den Wert von 1000 überschritten. Das Landesgesundheitsamt meldete am Abend einen Wert von 1055,3.















Kreis Calw - Im Landkreis Calw wurden am 26. Januar 438 neue Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) gemeldet. "Aufgrund der aktuellen Lage", heißt es aus dem Landratsamt, würden positive Schnelltests in der täglichen Meldung nun nicht mehr gesondert aufgeführt. Schnelltests sind aktuell jedoch nicht für die Berechnung der 7-Tage-Inzidenz relevant. Diese Inzidenz gab das Robert-Koch-Institut am Mittwochmorgen mit 945,4 an. Das Landesgesundheitsamt meldete am Mittwochabend einen Wert von 1055,3.

Die meisten neuen Fälle meldet das Landratsamt aus Nagold (65), gefolgt von Schömberg (49) und Calw (47). In Bad Liebenzell sind es 39, in Wildberg und Haiterbach jeweils 24, in Altensteig 23 und in Bad Herrenalb und Ebhausen jeweils 20.

Aktuell befinden sich in den Kliniken im Landkreis Calw zwölf Personen, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, in stationärer Behandlung.

Zusätzlich dazu teilt das Landratsamt mit, dass positiv auf Corona getestete Personen nun nicht mehr vom Gesundheitsamt kontaktiert werden. Für sie gelten automatisch die Regelungen der landesweiten Corona-Verordnung Absonderung.