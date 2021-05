1 Im Kreis Calw gab es am Mittwoch laut Landratsamt 24 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Foto: dpa

Wahrend in vielen Kreisen die Inzidenz sinkt, schießt sie im Kreis Calw nach oben und kratzt wieder am Wert von 100.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Calw - Das Robert Koch-Institut meldete am Mittwochmorgen einen Wert von 97,5. Am Dienstag hatte der Wert noch bei 78,5 gelegen. Das Landesgesundheitsamt gab am Mittwochnachmittag den Wert mit 92,3 an.

Am 26. Mai hat das Calwer Landratsamt 24 neue Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) gemeldet. Die meisten Neuinfektionen werden wie am Dienstag aus Nagold gemeldet. Dort sind es sieben neue Fälle. Fünf sind es in Ebhausen, vier in Bad Liebenzell. Zwei neue Fälle meldet die Behörde aus Altensteig. Jeweils ein neuer Fall betrifft Bad Wildbad, Calw, Enzklösterle, Haiterbach, Simmersfeld und Wildberg.

Aktuell befinden sich in den Kliniken im Landkreis Calw elf Personen, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, in stationärer Behandlung.