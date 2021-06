1 Am Mittwoch haben sich im Kreis zehn Personen mit Corona angesteckt. Foto: ©Feydzhet Shabanov – stock.adobe.com

Im Kreis Calw gab es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Wie das Landratsamt Calw am Mittwoch mitteilte, starb eine Frau aus Schömberg.

Kreis Calw - Zehn Neuinfektionen wurden laut Landratsamt am Mittwoch gemeldet – drei in Nagold, zwei in Ebhausen, jeweils eine in Bad Liebenzell, Calw, Haiterbach, Oberreichenbach und Simmersfeld. In Kliniken des Landkreises werden derzeit sechs Personen wegen Corona behandelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner im Kreis Calw liegt laut Landesgesundheitsamt am Regierungspräsidium Stuttgart bei 24,5. Der Vortageswert betrug 30,2, vor einer Woche wurde noch eine Inzidenz von 92,3 gemeldet. Der Landesdurchschnitt wird mit 42,0 angegeben. Das Robert-Koch-Institut meldet für den Landkreis derweil eine Sieben-Tages-Inzidenz von 30,2.