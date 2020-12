Corona im Kreis Calw Deshalb melden Amt und Land unterschiedliche Zahlen

Lesen Sie auch: Zahlen für den Kreis Calw liegen weit auseinander

Dies sei folgendem Umstand geschuldet: Die im Landkreis Calw erfassten Corona-Neuinfektionen werden jeweils am Folgetag der Testung bis 15.30 Uhr an das Landesgesundheitsamt (LGA) gemeldet. Dort erfolgt auf Basis der eingegangenen Daten die Berechnung der jeweiligen 7-Tage-Inzidenz. Das Gesundheitsamt Calw verarbeitet am selben Tag eingehende Befunde aber noch deutlich länger. Die nach 15.30 Uhr beim LGA eingehenden Daten fließen in die LGA-Statistik des Folgetages ein. So kommt es zu Verschiebungen zwischen den Tagen, die dann auch Auswirkungen auf die Inzidenz haben.

Die meisten Neuinfektionen im Calw

Künftig orientieren sich die in der regelmäßigen Mitteilung zur Entwicklung der Corona-Fallzahlen für den Landkreis Calw veröffentlichten Fallzahlen zwar nur noch an den bis 15.30 Uhr an das LGA übermittelten Daten, allerdings könne es laut Behörde auch hier aufgrund übertragungsbedingter Verschiebungen zu abweichenden Werten kommen.

Am 9. und 10. Dezember wurden im Landkreis Calw zusammengenommen 178 neue Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) gemeldet.

Laut Landratsamt verteilen sich die Neuinfektionen wie folgt: 38 sind es in Calw, 26 in Nagold, 22 in Altensteig, 16 in Haiterbach, jeweil acht in Bad Wildbad und Ebhausen, sieben in Althengstett und Bad Herrenalb, sechs in Schömberg, fünf in Bad Liebenzell, jeweils vier in Bad Teinach-Zavelstein, Egenhausen, Neubulach und Neuweiler, drei sind es in Gechingen, Oberreichenbach, Simmozheim und Wildberg, zwei in Ostelsheim und je einer in Dobel, Rohrdorf und Unterreichenbach.

Das Landesgesundheitsamt gab am Donnerstagabend den Inzidenzwert des Kreises Calw mit 224,2 an.