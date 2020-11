Corona im Kreis Calw 30 infizierte Patienten im Krankenhaus

Davon entfallen allein 28 auf die Stadt Calw. Jeweils sieben sind es in Bad Herrenalb, Bad Wildbad und Nagold, sechs sind es in Haiterbach, je vier in Altensteig und Althengstett, je drei in Bad Liebenzell und Egenhausen, zwei in Gechingen und Wildberg und je einer in Dobel, Ebhausen, Neuweiler, Schömberg und Simmozheim.

Somit beläuft sich die Neuinfektionsrate pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen für den Kreis Calw auf rund 146,6.