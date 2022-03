1 Allein in Calw hat es an einem Tag 125 neue Corona-Fälle gegeben. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa

Das Landratsamt in Calw hat am Donnerstag 568 neue Coronafälle gemeldet. 125 dieser Fälle entfallen allein auf die Stadt Calw.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Calw - Es folgt Nagold mit 87. 34 Fälle sind es in Altensteig, 31 in Althengstett, 28 in Bad Wildbad, 27 in Bad Liebenzell, 23 in Bad Teinach-Zavelstein, 21 in Wildberg, 19 in Haiterbach, 18 in Neubulach, 17 in Schömberg und 15 in Ostelsheim. Die anderen Gemeinden liegen unter diesem Wert.

Diese Zahlen führen dazu, dass die Corona-Inzidenz wieder in die Höhe schießt. Lag der vom Landesgesundheitsamt errechnete Wert am Mittwoch bei 1513, so meldete das Amt am Donnerstag einen Wert von 1673,4.

Positiv auf Corona getestete Personen werden nicht mehr vom Calwer Gesundheitsamt kontaktiert. Für sie gelten automatisch die Regelungen der Corona-Verordnung Absonderung.

Die Bürgerinfohotline im Landratsamt Calw, an die sich Bürgerinnen und Bürger bei Fragen zum Coronavirus unter der Rufnummer 07051/160-160 wenden können, ist von montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr besetzt.