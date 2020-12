Corona im Haiterbacher Rathaus Bürgermeister Andreas Hölzlberger in Quarantäne

Bereits seit Montag ist Bürgermeister Andreas Hölzlberger krankgeschrieben. Er war nach ersten Symptomen erst gar nicht ins Rathaus gekommen, sondern wandte sich an seinen Arzt. Ein Test sei dann positiv ausgefallen und bestätigte die Vermutung, erklärt Hölzlberger in einem Telefonat. Den Umständen entsprechend gehe es ihm gut. Zeitweise arbeitet der Verwaltungschef wichtige Dinge in der häuslichen Quarantäne ab, benötige dann aber auch Erholung. Laut Finis wurde schon bisher im Rathaus auf Masken und Abstände geachtet. Man werde die Maßnahmen konsequent fortsetzen.

Die Verwaltung stehe im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt, sagt Hölzlberger. Man habe sichergestellt, dass alle Mitarbeiter jetzt auf Corona getestet werden.