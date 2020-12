Corona-Hotspot Schwarzwald-Baar-Kreis schafft Sonder-Regeln ab

Indes steigen die Corona-Zahlen in der Region laut Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises weiter: Es gibt 73 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag, insgesamt also wurden bislang 3609 Infektionen erfasst. In 2869 Fällen gelten die Infizierten als wieder genesen (+84 im Vergleich zum Vortag), die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 81 (+0). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 659 Personen (-11).

Sechs freie Intensivbetten

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Montag 89 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Robert-Koch-Institut (Stand: Montag, 14.15 Uhr) sind von den aktuell nur noch 54 verfügbaren Intensivbetten 48 belegt und nur noch sechs frei, der Anteil der Corona-Patienten an den Intensivbetten liege bei knapp 28 Prozent. 15 Coronapatienten werden intensivmedizinisch behandelt, einer davon invasiv beatmet. Die Sieben-Tages-Inzidenz für die Region gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 242,8 an (Stand: Montag, 14.15 Uhr).

Die 73 neuen Fälle verteilen sich auf 17 Städte und Gemeinden des Landkreises: Bad Dürrheim (3), Blumberg (3), Bräunlingen (3), Brigachtal (1), Dauchingen (1), Donaueschingen (7), Furtwangen (2), Hüfingen (8), Königsfeld (1), Mönchweiler (1), Niedereschach (3), St. Georgen (2), Triberg (2), Tuningen (1), Unterkirnach (1), Villingen-Schwenningen (31) und Vöhrenbach (3).

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen, ist wieder am Mittwoch von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Es handelt sich um ein reines Abstrichzentrum.

Seit dem 2. Dezember stellt das Gesundheitsamt keine Bescheide zur Quarantäne, sogenannte Absonderungsbescheide, mehr aus. Ab sofort gilt: Zur Selbstisolation verpflichtet ist, wer Kenntnis davon hat, dass sein Testergebnis positiv ist. Dies gilt auch für die Haushaltsangehörigen eines positiv Getesteten, sobald sie Kenntnis vom positiven Test der im Haushalt lebenden Person haben.

Bei Fragen

Die Corona-Hotlines des Gesundheitsamts (Gesundheit: Telefon 07721/9 13 71 90; Corona-Verordnung: Telefon 07721/9 13 76 70; Reiserückkehr: Telefon 07721/ 9 13 76 79) sind am Dienstag von 8 bis 11.30 sowie 14 bis 16 Uhr erreichbar.