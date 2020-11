Corona-Hilfe in VS Catering-Aufträge sollen Gastronomen helfen

Birgit Möhrle-Beese und ihr Team wollen dafür sorgen, dass Gastronomen, die wegen der Corona-Pandemie gerade wieder schließen mussten, Umsatz generieren können und damit Unterstützung in Zeiten der Not erfahren.

Damit ihr Projekt kein Tropfen auf den heißen Stein bleibt, wünscht sich Birgit Möhrle-Beese, dass andere Einrichtungen und vielleicht auch Unternehmen ihrem Beispiel folgen. Bisher, so ihr Kenntnisstand, sei das allerdings leider nicht in größerem Umfang passiert. Gerne würde sie mit ihren in dieser Sache gerade gemachten Erfahrungen aushelfen und Kontakte vermitteln. Bianca Wälde ist dankbar für das Engagement und findet das Angebot für ihre Küche eine "tolle Idee".

Essensgutscheine als Ersatz für Weihnachtsfeier

Mit bis zu 20 Mittagessen durfte sie in der jüngsten Vergangenheit auch schon eine Abteilung von Stahlbau-Haller beliefern und das Steuerbüro Kapphan-Huber-Ross-Majewski kaufte für seine Mitarbeiter bei ihr Essensgutscheine als Ersatz für eine Weihnachtsfeier. Es geht also was, freut sich die Wirtin über die Unterstützung. Allerdings sagt Bianca Wälde auch, dass sie "noch Kapazitäten" habe. Von Donnerstag bis Sonntag bietet sie auf einer reduzierten "Corona-Karte" Mahlzeiten zum Mitnehmen an und kreiert dazu wöchentlich wechselnde "Highlights". In der nächsten Woche sind das – gemäß der Wünsche ihrer Kunden – Maultaschen, Grillhähnchen, Schweinshaxe und Schnitzel "Mamma Mia".

Zurück zur Parkresidenz am Germanswald: Erwartungsvoll saßen die Senioren am Donnerstag im Speisesaal und wunderten sich sicherlich über den ungewohnten Betrieb. Küchenchef Alexander Stolbert lobte die perfekte Anlieferung der Speisen und machte sich mit seinen Mitarbeitern sogleich daran, Kartoffelauflauf oder wahlweise Geflügelgeschnetzeltes mit Spätzle zu verteilen. Birgit Möhrle-Beese und ihre Tochter, Pflegedienstleiterin Cathrin Beese, waren mit dem Verlauf der Premiere sehr zufrieden. In den nächsten Wochen werden reihum auch die Genusswerkstatt-Manufaktur Richter, die Bildergalerie, das Ristorante Großherzog und die "Knolle" als Lieferanten tätig werden können. Mit drei weiteren Anbietern sei sie bereits in Verhandlungen, sagt Birgit Möhrle-Beese.

Restaurantküchen, die eine Anlieferung von gut 100 Dreigang-Menüs in zwei Varianten leisten können, können sich bei der Parkresidenz am Germanswald unter Telefon 07721/87 91 13 melden.