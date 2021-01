Corona-Held in Nagold/Altensteig Bestatter hat fast täglich mit Covid-19 zu tun

Seit nun 25 Jahren, in denen ich bei der Firma Holzhauser tätig bin, mache ich den Grabaushub für die Stadt Nagold mit den Ortsteilen. Ich überführe und versorge die Verstorbenen und spreche mit deren Angehörigen. In meinem Beruf ist man Tag und Nacht im Einsatz. Außerdem richte ich die Beerdigungen und Trauerfeiern aus. Dazu gehören die Terminabstimmung und das Dekorieren.

Was ist seit Beginn der Pandemie anders geworden?

Besonders verändert hat Corona meinen Alltag in der Hinsicht, dass wir mehr Arbeit haben und ich auch in Hinsicht auf die Ansteckungsgefahr angespannter bin. Wir schützen uns durch spezielle Kleidung und versuchen so das Risiko einer Ansteckung zu minimieren.

Bekommen Sie von anderen Menschen Lob für Ihren Einsatz?

Wir bekommen immer wieder sehr viel Lob für unseren Einsatz. Das bestätigt mich in meiner täglichen Arbeit sehr.

Das schönste Lob war…

Das Lob einer Angehörigen, dass wir ihrer an Covid19 verstorbenen Mutter durch die besondere Gestaltung der Beerdigung ein Stück ihrer Würde zurückgeben konnten. Die Sterbebegleitung war durch die Krankheit nicht möglich.

Was gibt Ihnen besonders Kraft in diesen Zeiten?

Die Hoffnung, dass im Sommer alles besser werden könnte und die Pandemie im Griff sein könnte, gibt mir besonders Kraft

Und was stört Sie am meisten?

Besonders stören tun mich die Menschen, die mit dem Virus unverantwortlich umgehen und sich über sämtliche Regeln hinwegsetzen. Je eher wir alle an einem Strang ziehen und uns daran halten, desto schneller wird unser Leben wieder normaler.

Können Sie diesen Zeiten auch etwas Positives abgewinnen?

Selbstverständliche Kleinigkeiten werden nun wieder wertgeschätzt.

Gehen Sie mit der Politik im Umgang mit dieser Pandemie einig oder hätten Sie etwas anders gemacht?

Für die Politik und die Bevölkerung kam die Pandemie überraschend. Es war für uns alle neu. Es wurden bestimmt Fehler gemacht, aber auch viele Dinge richtig eingeschätzt und die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Es war und ist nicht alles schlecht. Das zu kommentieren ist einfach, aber die besseren Maßnahmen vorzuschlagen liegt den meisten fern. Im Nachhinein ist man immer schlauer.

Werden Sie sich impfen lassen?

Ich werde mich auf jeden Fall impfen lassen. Leider wurde die Berufsgruppe der Bestatter bei der Impfverteilung nicht speziell berücksichtigt. Wir haben täglich mit Covid19-Verstorbenen zu tun und sind bei Beerdigungen auch mit vielen Menschen zusammen. Es ist ein täglicher Tanz auf dem Drahtseil. Wenn ich dann an der Reihe bin, werde ich mich unverzüglich impfen lassen.

Wenn sie einen Wunsch frei hätten…

Mein Wunsch wäre eine schnelle Impfung, die Rückkehr zur Normalität und das wir alle gesund bleiben.

Zur Person:

Alter: 56 Jahre

Wohnort: Altensteig-Hornberg

Beruf: Bestatter, gelernter Landmaschinenmechaniker

Hobbys: An Oldtimern und Landmaschinen schrauben, spazieren gehen

Lebensmotto: Man sieht sich immer zweimal im Leben und sollte deshalb immer im Guten auseinander gehen.