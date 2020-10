Corona-Hamsterkäufe Supermärkte sehen sich gut versorgt

Netto: In den Filialen von Netto habe man, wie Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount auf Anfrage mitteilt, bisher zumindest nicht flächendeckend Anstiege in der Nachfrage von einzelnen Produkten feststellen können. Die regelmäßige Versorgung mit Waren bleibe in jedem Fall gewährleistet.

real: Auch bei Real verzeichnete man in den vergangenen Tagen eine verstärkte Nachfrage bei einzelnen Produkten. Diese liege jedoch weit unter dem Niveau der Frühjahrszeit. Zu den genauen Absatz-Zahlen wollte das Unternehmen jedoch keine Angaben machen. Handel sowie Hersteller hätten nach den Erfahrungen im Frühjahr Lagerhaltung und Logistik angepasst, wodurch nun auch auf eine erhöhte Nachfrage reagiert werden könne. Es bestehe daher kein Anlass zu sogenannten Hamsterkäufen. Sollte der Bedarf jedoch unverhältnismäßig ansteigen, könnte es zu Problemen kommen, schreibt real. "Wir appellieren daher auch an unsere Kunden, fair zu bleiben und nicht mehr als die haushaltsübliche Menge der jeweiligen Produktkategorie einzukaufen", so das Unternehmen abschließend.