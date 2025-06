Corona-Folgen: Sonderbericht: Spahn handelte als Team Ich

2 Jens Spahn (CDU) zog als Gesundheitsminister (Foto: Archiv) die Maskenbeschaffung an sich. Foto: Michael Kappeler/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Wie lief die Maskenbeschaffung unter Ex-Minister Spahn? Die Regierung hielt einen Untersuchungsbericht unter Verschluss - nun ist er öffentlich. Die Sonderermittlerin findet darin deutliche Worte.







Berlin - Der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist in der Corona-Krise laut einem Untersuchungsbericht "gegen den Rat seiner Fachabteilungen" in großem Umfang in die Schutzmasken-Beschaffung eingestiegen. Das geht aus dem Bericht der Sonderermittlerin Margaretha Sudhof zu den Maskenbeschaffungen hervor. Die Juristin war von Spahns Amtsnachfolger Karl Lauterbach (SPD) eingesetzt worden.