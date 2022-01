1 Viele junge Leute in Villingen-Schwenningen, hier ein Symbolbild, leiden still unter den Folgen der Corona-Pandemie. Foto: © pixelschoen – stock.adobe.com

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Es sind vier Worte, die nicht nur Kinderschutzbund-Geschäftsführer aus VS, Alfred Zahn, an die Nieren gehen. "Ich kann nicht mehr", ist die Botschaft von vielen Kindern und Jugendlichen in Pandemiezeiten. Nicht weniger problematisch ist eine weitere Beobachtung: Wie bei den Erwachsenen sehen Experten auch bei der jungen Generation eine tiefe Spaltung.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Ist die junge Generation die große Verliererin in der Coronakrise? Für Alfred Zahn vom Kinderschutzbund ist die Antwort ein eindeutiges Ja, ob sie nun im Kleinkinderalter sind oder mitten in der Pubertät stecken. Der Verein ist für mehrere Krippen in VS verantwortlich, und Zahn kann sich noch gut an die Anfänge der Lockdown-Zeiten und die Reaktion der Kleinsten erinnern: "Die Kleinen waren so traurig, dass sie nicht mehr mit ihren Spielkameraden zusammen sein konnten." Traurige Kinder, überforderte Eltern: Es war nur eine Frage der Zeit, bis letztendlich 80 Prozent in der "Notversorgung" landeten, die auch die Stadt VS anbot.