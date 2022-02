2 Beim Narrentreiben am Fastnachtsmontag 2021 in Villingen blieb die Polizei passiv und ließ die Aktivitäten gewähren. Foto: Eich

Ein Jahr ist es her, dass sich die Polizei in der Region angesichts der Corona-Verordnungen erstmals mit illegalem Narrentreiben konfrontiert sah – und in den Narrenhochburgen sehr unterschiedlich vorging. Ein Polizeistudent hat die Maßnahmen für eine Bachelorarbeit untersucht.















Villingen-Schwenningen - Veranstaltungsverbote, Kontaktbeschränkungen und große Infektionsgefahren: Die Lage an der Fasnet 2021 war angesichts des Coronavirus problematisch. Trotz Verbote ließen es sich die Narren in Villingen, Rottweil und Überlingen nicht nehmen, am Fastnachtsmontag auf die Straße zu gehen. Polizeistudent Lukas Villing hat das sehr unterschiedliche Vorgehen der Beamten gegen das illegale Narrentreiben in seiner Bachelor-Thesis untersucht. Kriminaldirektorin Tanja Kolberg, Leiterin der Fachgruppe Einsatzwissenschaften an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen, gibt unserer Redaktion einen exklusiven Einblick in die Erkenntnisse der Bachelor-Arbeit.