Corona-Fall in Schömberg Mitarbeiter von Berufsförderungswerk positiv getestet

Am Donnerstag, 5. November, informierte das Gesundheitsamt das BFW über den positiven Test. Der Mitarbeiter hat daraufhin sofort die Einrichtung verlassen und sich aufgrund behördlicher Anordnung in häusliche Quarantäne begeben. Alle mit ihm in näherem Kontakt gestandenen Personen – 13 Mitarbeiter und 18 Teilnehmer – hat das BFW umgehend namentlich an die Behörden gemeldet. Das BFW informierte die Betroffenen und schickte sie in häusliche Umgebung mit dem Hinweis, dass sich so schnell wie möglich die zuständigen Gesundheitsbehörden bei ihnen melden würden. Dabei wurde zwischen Kontaktpersonen der Kategorie 1 (enger Kontakt) und der Kategorie 2 (Kontakt unabhängig vom Abstand) unterschieden. Sämtliche Mitarbeiter der Kategorie 2 wurden in Abstimmung mit dem Landratsamt im BFW mit einem Covid-19 Schnelltest getestet. Alle Ergebnisse sind negativ ausgefallen. Diese Mitarbeiter arbeiten wieder normal am Standort, heißt es in einer Pressemitteilung des BFW. Das BFW teilte der Gesundheitsbehörde sofort die Testergebnisse mit. Zwischenzeitlich wurde auch der Mitarbeiter, bei dem Covid-19 festgestellt wurde, in einem zweiten Test negativ getestet.