Corona-Fall an der Roggenbachschule 70 Unterkirnacher Schüler müssen in Quarantäne

Unterkirnach - Wie am Dienstag im Gemeinderat bekannt gegeben wurde, hatte sich eine Fachkraft mit dem Virus infiziert. Das hat zur Folge, dass umgehend drei Fachkräfte in Quarantäne gehen mussten. Außerdem müssen sich insgesamt 70 Schüler in Quarantäne. Die Betroffenen mussten sich in Schwenningen auf das Coronavirus testen lassen.