Corona-Fälle in VS Freikirche weist Vorwürfe zurück

Gottesdienste grundsätzlich erlaubt

Unser Begrüßungsteam hat das Eintragen in die Teilnehmer-Listen (an Tischen im Freien) angeleitet und im Innenraum dann den Besuchern jeweils Plätze, unter Einhaltung der Abstandsregel, zugewiesen. Dafür waren im Vorfeld auch die Stuhlreihen mit insgesamt mehr Abstand aufgestellt worden. Der Abstand von 1,50 Meter zum Sitznachbarn ist durch drei freie Stühle eindeutig zuzuordnen. Die maximal zulässige Personenzahl wurde zu keinem Zeitpunkt überschritten. Zudem haben wir beständig unsere Gemeindemitglieder darauf hingewiesen, verantwortlich zu handeln und bei Krankheitssymptomen zu Hause zu bleiben. Auf diese Eigenverantwortlichkeit der Besucher sind wir ebenso angewiesen wie jede andere Einrichtung oder jeder Veranstalter.

Laut der aktuellen Corona-Verordnung (Stand 6.11.20) sind Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen inklusive des gemeinschaftlichen Singens - unter Einhaltung des Hygienekonzeptes - offiziell gestattet. Gemäß der Verordnung war es den Besuchern auch gestattet, am Sitzplatz - unter Einhaltung der Abstandsregeln - den Mund-Nasen-Schutz abzunehmen. Unter Einhaltung des Hygienekonzepts, zu dem wir im Austausch mit den Behörden standen, konnten seit Mai regelmäßige Gottesdienste ohne Vorfälle stattfinden.

150 Besucher bei Veranstaltungen

Dass es trotz aller Maßnahmen zum Infektionsschutz nach den Gottesdiensten vom 24. und 25. Oktober nun doch zu einem Vorfall und über 60 Covid-19-Infizierten (Stand 6.11.20) gekommen ist, bedauern wir als Gemeindeleitung sehr. Wie das Gesundheitsamt uns auf Anfrage mitteilte, waren es offenbar zehn Personen, die sich im Umfeld des Gottesdienstes infiziert haben – und in Folge bislang 50 weitere Personen angesteckt haben.

Richtig ist, dass etwa 150 Besucher zu den beiden Veranstaltungen gekommen sind. Dass auf den Teilnehmerlisten Pseudonyme eingetragen wurden, können wir so aber nicht bestätigen. Richtig ist, dass auf den Listen leider teils Namen oder Nummern unleserlich geschrieben waren. Fehlende Adressen erklären sich mit der Option der gängigen Listenvorlagen, als Kontakt Telefon oder Adresse anzugeben. Diese Datenlücken wurde von einem eigens von uns eingerichteten internen Gemeindeteam - in kontinuierlich enger Zusammenarbeit mit dem hiesigen Gesundheitsamt - unverzüglich aufgearbeitet, um alle Kontakte zeitnah nachvollziehen zu können. Die Erwähnung dieser Tatsache der engen Zusammenarbeit mit den Behörden haben wir in der öffentlichen Darstellung der Ereignisse vermisst. Als Gemeindeleitung betonen wir in aller Form, dass wir zu den Hygiene- und Abstandsregeln der Corona-Verordnung stehen. Seitdem der erste Corona-Fall aus unserem Haus gemeldet wurde, haben wir alle Gottesdienste vor Ort bis auf weiteres abgesagt."

Ermittlungen dauern an

Wie das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis am Freitag nun mitteilte, gibt es mittlerweile drei weitere Corona-Fälle in einer anderen Schwenninger Freikirche, die "in Verbindung mit dem Infektionsgeschehen der ersten Freikirche stehen", heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Nach Informationen des Schwarzwälder Boten soll es sich dabei allerdings nicht um einen vorsätzlichen Verstoß einzelner Personen handeln, sondern um einen unglücklichen Umstand, der zu dieser Verbindung geführt hat.

Landratsamt-Pressesprecherin Heike Frank zum aktuellen Stand: "Derzeit wird der Fall aufgearbeitet. Dabei wird der Sachverhalt durch uns dahingehend ermittelt, ob es Verfehlungen sowohl seitens der Kirchenverantwortlichen als auch der einzelnen Teilnehmer gab. Diesen Sachverhalt geben wir an die zuständige Ortspolizeibehörde weiter, in diesem Fall die Stadt Villingen-Schwenningen."