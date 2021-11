1 An der Donaueschinger Realschule hat es am Montagmorgen mehrere positive Schnelltests unter älteren Schülern gegeben. Jetzt muss ein PCR-Test gemacht werden. Foto: Simon

Donaueschingen - Die Herbstferien sind vorbei und eigentlich sollte am gestrigen Montag der Schulalltag in seiner normalen Routine weiterlaufen – wäre da nicht Corona und das damit verbundene Testverfahren an den Schulen. Dabei ist es am Montagmorgen in der Donaueschinger Realschule zu mehreren positiven Schnelltests unter älteren Schülern gekommen. Das bestätigt Rektorin Katja Fox auf Nachfrage. An der Schule habe das allerdings nicht für große Aufregung gesorgt: "Man muss zu einer Routine zurückfinden. Die anderen Aufgaben gibt es ja nach wie vor auch", sagt Fox.

Wurden vorher Apfelsaft oder Energy-Drinks getrunken?

Anders als in der Grundschule finden die Tests in den weiterführenden Schulen direkt vor dem Unterricht statt. "Unter 825 Schülern kommt es hin und wieder zu positiven Schnelltests", erklärt die Rektorin. Das komme auf den jeweiligen Schnelltest an – und was vom Getesteten zuvor getrunken wurde. Voreilige Schlüsse will die Rektorin nicht ziehen. "Es ist besser, auf die PCR-Tests zu warten – und dann eine Aussage zu machen", so Fox weiter.

Inzwischen Routine beim Ablauf

Die betroffenen Schüler seien sofort nach Hause geschickt worden. Dann steht ein PCR-Test an. Über den gebe es dann Informationen von den Eltern, aber auch vom Gesundheitsamt. "Mit dem Ablauf hat man mittlerweile eine gewisse Routine." Man könne sich nicht mehr über jeden positiven Schnelltest aufregen. "Wir haben mit falsch-positiven Tests unsere Erfahrungen gemacht. Man weiß etwa, dass Apfelsaft oder Energy-Drinks das beeinflussen können."

Eigentlich sollte niemand das Testergebnis wissen

Sollte nun einer der positiv Getesteten auch einen positiven PCR-Test haben – was bedeutet das für die betroffenen Klassen? "Da der Test direkt morgens stattgefunden hat, zählt es so, als seien sie nicht hier gewesen", sagt Fox. Dazu komme auch, dass vorher noch Ferien waren, die Schüler also nicht schon zuvor mehrere Stunden in einem Klassenzimmer verbracht haben. Eigentlich solle niemand wissen, welcher Schüler positiv getestet wurde: "Wenn danach plötzlich ein Schüler nach Hause geht, dann weiß das halt doch jeder. Es lässt sich nicht umsetzen."