1 Regelmäßiges Testen bleibt weiterhin ein wichtiges Instrument in der Pandemiebekämpfung. (Symbolfoto) Foto: Mrdja

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner – im Landkreis Freudenstadt zwei Tage lang unter 50 gelegen hatte, ist sie am Wochenende wieder angestiegen. Einen Inzidenzwert von 62,6 meldete das Robert-Koch-Institut am Samstag; 63,4 betrug er am Sonntag.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Freudenstadt - Das Landratsamt in Freudenstadt hat über das Wochenende insgesamt 22 Neuinfektionen im Kreis gemeldet – zwölf für Freitag und zehn für Samstag. Die betroffenen Personen wohnen in Alpirsbach (eine), Baiersbronn (sechs), Dornstetten (eine), Freudenstadt (acht), Glatten (eine) und Horb (fünf). Eine Korrektur wurde bei einer Person in Pfalzgrafenweiler vorgenommen – dort gibt es nun einen aktiven Fall weniger.

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getesteten Personen erhöht sich laut Landratsamt auf 5364. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen, also als genesen geltenden Menschen im Kreis beträgt 4982 (plus 33). 226 (minus zwölf) akut infizierte Personen im Landkreis befinden sich in Isolierung.

Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen bleibt laut Landratsamt unverändert bei 156.