6 Die Medien standen im Fokus der Demo. Foto: SDMG/Gress

Am Samstagmittag startete eine angekündigte Demo gegen die Corona-Politik am Cannstatter Wasen. Zu Beginn gab es einige Ordnungswidrigkeiten, bevor sich der Tross in Bewegung setzte.















Link kopiert

Stuttgart - Am Samstagmittag startete in Stuttgart wie angekündigt eine größere Demonstration gegen die Corona-Politik. Zum Auftakt auf dem Parkplatzbereich P9 auf dem Cannstatter Wasen vermeldete die Polizei mehrere Maskenverstöße. „Etwa zwei Dutzend Menschen begingen Ordnungswidrigkeiten“, sagte Polizeisprecher Stefan Keilbach, der die Demo in der Stadt begleitet. Ein Ordner wehrte sich vehement gegen die Masken-Ansagen der Polizei und wurde schließlich abtransportiert.

Der Protestzug setzte sich schließlich gegen 13 Uhr in Bewegung Richtung SWR-Gebäude. „Es sind sicher mehr als die angemeldeten 1000 Protestler unterwegs“, sagt Keilbach.

Großaufgebot der Polizei im Einsatz

Die Kritiker der Pandemiemaßnahmen kündigten im Vorfeld an, sie wollen vor das Gebäude des Südwestrundfunks im Stuttgarter Osten ziehen und eine Kundgebung abhalten. Gegner der Corona-Maßnahmen hatten in der Vergangenheit immer wieder heftige Kritik an den Medien und auch am öffentlich-rechtlichen Rundfunk geübt.

Die Stuttgarter Polizei hatte bereits vor der Demonstration ein Großaufgebot angekündigt.