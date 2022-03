Was aus den "Spaziergängen" und der Eimer-Attacke geworden ist

Corona-Demo in Freudenstadt

1 "Spaziergang" im Januar in Freudenstadt. Foto: Müller

Höhepunkt überschritten? Die Zahl der Teilnehmer an den "Lichterspaziergängen" in Freudenstadt ist weiter rückläufig. Dafür arbeiten die Behörden noch zwei Vorfälle vom Februar auf.















Freudenstadt - Nach Schätzungen des Polizeipräsidiums Pforzheim gingen am Montag etwa 350 Demonstranten auf die Straße, um ihren Unmut über die Corona-Politik von Bund und Land auszudrücken. Der Zug bewegte sich zwischen 17.45 und 19.30 Uhr durch die Stadt, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Außerdem seien am Montag etwa 30 Gegendemonstranten unterwegs gewesen. Es habe keinerlei besondere Vorkommnisse gegeben, so der Sprecher.