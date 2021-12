1 Ein Polizeiauto steht in der Balinger Fußgängerzone – die Beamten beobachten einen der Corona-"Spaziergänge". Foto: Maier

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

An einem weiteren sogenannten Spaziergang als Protest gegen die Corona-Maßnahmen haben am Montagabend in Balingen mehr als 100 Personen teilgenommen. Angemeldet ist der Aufzug nicht, obwohl online massiv dafür geworben wird.















Link kopiert

Balingen - Kreative Protestform – vor allem zur Umgehung gesetzlicher Vorschriften: An einem weiteren sogenannten "Spaziergang" in Balingen haben am Montagabend mehr als 100 Personen teilgenommen. aus Vom Marktplatz drehten die Teilnehmer eine große Runde durch die Innenstadt. Aam Kreisverkehr nahe der Sparkasse Zollernalb kam es nach Angaben der Polizei zu Verkehrsbehinderungen – klar, wenn so viele Menschen hintereinander über den Zebrastreifen laufen.