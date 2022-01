Corona-Debatte in Freudenstadt

1 Stopp mal, und wieder mehr zuhören – das wünscht sich Uwe Nimmergut in gesellschaftlichen Diskussionen. Foto: Rath

Ausgangssperren, Impfpflicht-Debatte, "Lockdown", ständig neue Regeln – in der Corona-Pandemie schränkt der Staat Grundrechte ein. Öfter fällt in der Diskussion das Wort "Diktatur". Zu Recht?















Freudenstadt - Ist das, auch wenn es nur als Provokation oder Zuspitzung gemeint ist, zulässig? Wie ist das Leben in einem totalitären System überhaupt? Die Redaktion befragte Uwe Nimmergut, Schauspieler ("Der Hauptmann von Köpenick") und SPD-Stadtrat in Freudenstadt. Er lebte fast 40 Jahre in der DDR.