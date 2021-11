1 Es ist nicht nur spätherbstlich stiller geworden in Aasen. In Corona-Zeiten geht man offensichtlich nur noch zum Einkaufen raus. Foto: Winkelmann-Klingsporn

Die Corona-Pandemie hat die Donaueschinger Teilortschaft Aasen voll erreicht. Kaum ein Haus, in dem es keinen Infektionsfall gibt, sagt Rathaussekretärin Angelika Brunnenkan. Die örtlichen Vereine und die Pfarrgemeinde haben inzwischen verantwortungsbewusst reagiert.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Donaueschingen-Aasen - Schnell waren sich die Vereinsvorstände einig, dass in diesem Jahr das beliebte gemeinsame Ereignis, der Aasener Weihnachtsmarkt in der Ortsmitte abgesagt werden muss.

Fasnet in Vorbereitung

Die Vorsitzende des Narrenvereins, Hilde Weißhaar, hoffte, dass die geplante Weihnachtsfeier der Aasener Weiherliit unter Einhaltung aller Vorsichtsvorschriften im Dorfcafé stattfinden kann. Laut Ortsvorsteher Horst Hall habe man die Zusage, dass dem Christbaumverkauf (Nordmannstannen) am Samstag, 4. Dezember, auf dem Aasener Rathausplatz bisher nichts im Wege stehe. Was die Fasnet im Ort betrifft, sei man voll in der Planung. Es sei aber völlig offen, welche Veranstaltungen davon stattfinden können.

Noch gar nicht begonnen hat man mit dem Frauenfrühstück der Pfarrgemeinde. Es fehlt an einem passenden Raum, sagt Karin Zink, eine der Verantwortlichen. Ob man im Januar wieder einladen könne, sei noch völlig offen.

Kindergarten plant Bezug des Anbaus

Julia Doser, die Leiterin des Aasener Kindergartens freut sich, dass es in der Einrichtung bisher keine Corona-Probleme gibt. Dazu betont sie, dass alle Mitarbeitenden und auch die von außen kommenden Dienstleister geimpft seien. Julia Doser hofft, dass man am 23. Dezember die schönen neuen zusätzlichen Räume im Anbau beziehen kann.

Nachbarschaftshilfe bricht Kurs ab

Alles absagen musste Sigrid Hall von der Nachbarschaftshilfe Aasen/Heidenhofen. Der angelaufene Ausbildungskurs musste abgebrochen werden. Eine Zoom-Lösung war nicht möglich. Bisher stattfinden können noch unter den umfangreichen Hygienevorschriften die Turn- und Gymnastikgruppen in der Bürgerhalle. Im Aasener Rathaus kann man nur noch nach Voranmeldung vorsprechen.