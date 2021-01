Corona-Beschränkungen Marktbeschicker aus dem Zollernalbkreis fühlen sich benachteiligt

Hinzu kommt: "Im April und Mai haben wir Masken verkauft", was 40 Prozent des Umsatzes im Vorjahresmonat gebracht habe. Dadurch müsse er nun aber voraussichtlich die Soforthilfe vom März, 9000 Euro, wieder zurückzahlen. Ob Marktbeschicker die November- und Dezember-Hilfe auch bekommen, weiß er noch nicht, und die Überbrückungshilfe decke gerade mal die Fixkosten. "Im Grunde leben wir seit März vom Ersparten, und was wir 2020 verdient haben, hat gerade zum Decken der Kosten gereicht", sagt Gut.

Für Januar und Februar seien schon alle Märkte abgesagt, und Gut hat auch für die Oster- und Pfingstmärkte wenig Hoffnung, zumal die Infektionszahlen nach wie vor hoch sind. "Ich befürchte, dass wir auch nach Öffnung des Einzelhandels noch lange nicht arbeiten dürfen, und rechne zudem mit einem Preisverfall", sagt der Straßberger, der sich mit Warenbestellungen erst einmal zurückgehalten hat – 20 Prozent der Ware produziert seine Firma selbst.

Onlinehandel ist für ihn keine Option, denn dort einzusteigen sei schwierig, Retouren im Onlinehandel häufig, und die Hälfte seiner Stammkunden seien reiferen Semesters: "Die wollen die Ware anfassen."

"In Pandemiezeiten an der frischen Luft ganz klar im Vorteil"

50 solcher Kunden am Tag, die für überschaubare zweistellige Beträge einkauften, reichten, "dann war es ein guter Tag für uns", sagt Michael Haller aus Grosselfingen. Er ist Marktbeschicker und Bezirksvorsitzender des Landesverbands der Schausteller und Marktkaufleute im Bezirk Südwürttemberg/Hohenzollern. "Bei uns macht es nicht die Masse – es kommt auf die einzelnen Kunden an."

Die Vorteile in Pandemiezeiten sieht Haller klar bei Marktständen: Die Standorte draußen, die Ständer vor dem Stand und die frische Luft – da sei das Infektionsrisiko deutlich geringer als drinnen.

Haller berichtet von Kommunen, die ihre Märkte, wenn auch verkleinert, räumlich entzerrt und damit ermöglicht hätten, etwa Reutlingen und Tübingen, Schramberg und Schiltach.

147 Markttage – in normalen Jahren seien es mindestens 170, eher um die 200 bis 220 – hat Haller 2020 gezählt. Viele große Märkte wie in Freudenstadt und Nagold waren komplett abgesagt, selbst jenseits der Lockdown-Phasen. Warum? Die Verantwortung sieht Haller bei der Politik: Die CDU in der Landesregierung und vor allem Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, die als Abgeordnete auch den Wahlkreis Balingen vertritt, habe sich sehr für die Marktbeschicker eingesetzt. "Sie hat einen mega-tollen Job gemacht", attestiert ihr Haller und nennt als Beispiel ihre Zusage über den Tilgungszuschuss, die sie eingehalten habe. Von Bündnis ’90/Die Grünen ist Haller hingegen enttäuscht, allen voran von Sozialminister Manne Lucha: "Wie viel wir als Verband mit ihm verhandelt und geschrieben haben!", sagt Haller. "Das wäre unnötig gewesen, wenn das Ministerium das entsprechend kommuniziert hätte." Doch die Kommunen hätten immer wieder nachfragen müssen und manche ihre Märkte dann doch abgesagt, weil es "unverhältnismäßig teuer" gewesen wäre, die Auflagen buchstabengetreu einzuhalten.

In Bayern funktioniert’s – in Baden-Württemberg ist die Unklarheit groß

Auch ein Beispiel dafür hat Haller parat: Kommunen hätten Marktareale einzäunen und gewährleisten müssen, dass maximal eine bestimmte Zahl von Personen pro Quadratmeter aufs Areal kommt, während sie sich in den Fußgängerzonen der größeren Städte drängten.

Bayern habe ein funktionierendes Rahmenhygienekonzept für Märkte ohne Volksfestcharakter umgesetzt, in Baden-Württemberg liege ein solches lediglich in der Schublade. Michael Haller wünscht sich deshalb Regelungen, die Kommunen erlauben, Märkte zu genehmigen, "ohne dass sie nachher den Schwarzen Peter haben". Und er ist froh um den Verband, der 2020 gar Mitglieder gewonnen habe, denn nur so könne seine Branche mit einer Stimme sprechen; zudem helfe der Verband.

Die Versorgungsmärkte und kleinen Krämermärkte seien eine Besonderheit in Baden-Württemberg, erklärt Haller mit Blick auf andere Bundesländer, wo es sie nicht gebe. "Und sie sind nirgends überlaufen. Es gibt kein Gedränge, die Kunden reisen nicht von weit her an – da ist kein großes Risiko dabei, und es gibt mit Sicherheit gute Lösungen."

Die jedoch – da sind sich Bernhard Gut und Michael Haller einig – dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen, wenn keine Insolvenzwelle die Marktbeschicker erfassen soll. "Jene, die verschwinden, kommen nicht wieder", ist Haller sicher. Und irgendwann bleibe nur noch der Onlinehandel übrig.