Kretschmann im Livestream – so geht es in Baden-Württemberg weiter

1 Kretschmann am Dienstag bei der Regierungspressekonferenz – seine vorsichtige Haltung hatte er mit Kurvendiagrammen erläutert. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Bund und Länder haben über den weiteren Umgang mit Corona beraten. Ab 17.30 Uhr erklärt Winfried Kretschmann im Livestream, was das für Baden-Württemberg bedeutet – verfolgen Sie ihn hier.















Link kopiert

Stuttgart - Die Ministerpräsidentenkonferenz hat am Mittwoch den Kurs für den Umgang mit dem Coronavirus in nächster Zeit festgelegt. In einigen Lebensbereichen stehen Lockerungen in Aussicht. Einigkeit besteht aber nicht in allen beschlossenen Punkten. Was die Beschlüsse für Baden-Württemberg bedeuten, erklärt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hier im Livestream, dessen Start zunächst auf 18 Uhr angesetzt ist und kurzfristig auf 17.30 Uhr vorgezogen wurde:

Der Stream wurde uns vom Staatsministerium Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt.