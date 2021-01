Corona-bedingt Wasserfall-Gebiet in Triberg derzeit gesperrt

Auch Eisbildung ein Grund

"Aufgrund des Wasserstaubs bilde sich zudem auf den Wegen, Geländern und Brücken Eis", so der Stadtmarketingleiter weiter. "Aufgrund der Fallwinde am Wasserfall ist es im Wasserfallgebiet auch immer einige Grade kälter als beispielsweise in der Stadt."

Das Begehen des Wasserfalls außerhalb der sonst üblichen Öffnungszeiten geschieht laut Stadtverwaltung stets auf eigene Gefahr. Bei Sturm, Schneebruch oder Eisregen kann es im Winter auch vorübergehend zu einer Sperrung des Wasserfall-Gebiets kommen.