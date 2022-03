1 Die Hallenbäder in Villingen und Schwenningen sind derzeit nur für den Schul- und Vereinssport geöffnet. Foto: BVS

Villingen-Schwenningen - "Bis voraussichtlich Mitte nächster Woche bleiben die Hallenbäder in Villingen und Schwenningen geschlossen", teilt die Bäder VS GmbH (BVS) am Montag mit. Der Grund: Zahlreiche Mitarbeiter seien an Corona erkrankt, sodass ein Bäderbetrieb derzeit nicht möglich ist. So dürfen das Hallenbad an der Saarlandstraße in Villingen und das Neckarbad an der Lupfenstraße in Schwenningen zunächst nicht für die Besucher öffnen.

Schulen und Vereine dürfen schwimmen

Ausnahme: Der Schul- und Vereinssport sei jedoch ohne Einschränkungen wie bisher möglich, teilt die BVS weiter mit. Die