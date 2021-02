Corona-Ausbruch Sechs Fälle im Wolfacher Ortenau-Klinikum

Grund war laut Klinik-Pressesprecher Christian Eggersglüß, dass auf einer Normalstation insgesamt sechs Fälle von Corona aufgetreten sind. Betroffen seien Patienten und auch Mitarbeiter. "Daher wurde die Bettenkapazität vorübergehend verringert", informiert er auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

Wie hat das Klinikum reagiert?

Alle planbaren und verschiebbaren Eingriffe werden zunächst verschoben. Dazu zählen vor allem chirurgische Eingriffe. Wie lange das andauern wird, sei schwer zu sagen. "Es betrifft erst einmal diese Woche – danach wird die Situation neu bewertet und entsprechend entschieden", erklärt Eggersglüß. In der Pandemie-Lage sei es in Wolfach das erste Mal, dass die Patientenaufnahme gestoppt wurde.

Welche Maßnahmen wurden getroffen?

Am Klinikum in Wolfach wurden ähnliche Maßnahmen getroffen wie in Lahr: Es werden Reihentestungen bei Patienten und Mitarbeitern veranlasst, um Infektionen festzustellen. Positiv getestete Patienten werden auf Covid-Stationen verlegt, Mitarbeiter gehen in Quarantäne. Besuche im Klinikum seien momentan ohnehin nur eingeschränkt möglich, weshalb in dieser Hinsicht keine schärferen Maßnahmen getroffen werden mussten, so Eggersglüß.

Wie geht es weiter?

Es werden weiterhin Reihentestungen durchgeführt, um Infektionen schnell zu erkennen. Aufgrund von Infektionen stehen einige Mitarbeiter momentan nicht zu Verfügung – wenn wieder mehr Mitarbeiter verfügbar sind, könne auch die Bettenkapazität wieder erhöht werden. "Und dann können wir schrittweise in den Normalbetrieb zurückkehren", so der Pressesprecher.

Werden jetzt wieder Patienten aufgenommen?

"Das war die Situation am Wochenende", betont Eggersglüß. Aufgrund dieser hatte sich die Klinikleitung entschieden, die Aufnahme am Wochenende zur Sicherheit vorübergehend einzustellen. In einer Besprechung am Montagmorgen wurde entschieden, die Einschränkung wieder aufzuheben. Die Aufnahme von Notfallpatienten sei nun wieder angelaufen.

Wie sieht es an anderen Klinik-Standorten aus?

Am Klinikum in Lahr sind seit dem vergangenen Mittwoch elf weitere Positiv-Tests hinzugekommen und auch in Ettenheim sind auf einer Station Corona-Infektionen nachgewiesen worden. "Alle anderen 16 Stationen am Ortenau Klinikum Lahr-Ettenheim sind nach wie vor aufnahmebereit", betont Verwaltungsdirektor Christof Mutter in einer Mitteilung. Insbesondere die Notfallversorgung sei gewährleistet. Auch nehme die Geburtshilfe weiterhin schwangere Frauen zur Entbindung auf.

An den Ortenau Kliniken Achern-Oberkirch und dem Ortenau Klinikum in Kehl ist die Lage laut Mitteilung stabil. An beiden Kliniken gibt es pandemiebedingt keine weitreichenden Beeinträchtigungen. Am Ortenau Klinikum in Offenburg ist für heute die Wiedereröffnung der Intensivstation an der Betriebsstelle St. Josefsklinik geplant.