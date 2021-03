Corona-Ausbruch in Tennenbronn

1 Mehr als 220 Schüler und Mitarbeiter der Grundschule Tennenbronn werden am Dienstag getestet – Schulleiterin Tanja Witkowski macht den Abschluss. Foto: Grundschule Tennenbronn

Mehr als 220 Kinder, Eltern und Geschwisterkinder sind am gestrigen Dienstag an der Grundschule Tennenbronn vom Gesundheitsamt Rottweil mit einem Corona-PCR-Test getestet worden.

Schramberg-Tennenbronn - Diese Testaktion wurde am Montagnachmittag in die Wege geleitet, nachdem bei der routinemäßigen Schnelltestung in Zusammenarbeit mit der Römer-Apotheke ein Schnelltest eines Kindes positiv ausfiel.

Weil bereits am Wochenende ein größeres Corona-Ausbruchsgeschehen in Tennenbronn gemeldet wurde, empfahl das Gesundheitsamt eine größer angelegte Testaktion. Diese wurde in guter Kooperation vom Gesundheitsamt mit der Grundschule Tennenbronn innerhalb eines halben Tages organisiert.

Nach vier Stunden alle getestet

Im Zwei-Minuten-Takt konnten sich die Eltern über das Schulmanager-System der Schule einen Testtermin einbuchen. Durch eine zusätzliche Nachricht an die Schulleiterin konnten auch gleich die Eltern und Geschwisterkinder terminlich berücksichtigt werden. Anschließend wurden alle Daten von der Schule zusammengetragen und in Listen übernommen. Innerhalb von gut vier Stunden wurden alle angemeldeten Personen von den beiden sehr freundlichen und kompetenten Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes getestet.

Positive Resonanz

Die Resonanz der teilnehmenden Eltern war laut Mitteilung durchweg gut. Es gab viel Lob für die gute und schnelle Organisation der Testaktion. Schulleiterin Tanja Witkowski zeigte sich am Ende des Tages erleichtert darüber, dass alles reibungslos gelaufen ist. "Unsere Familien waren toll, nahezu alle haben mitgezogen, alle waren pünktlich da und die Stimmung war trotz der großen Anspannung sehr gelöst. Von vielen Eltern kam das Feedback, dass sie es toll fanden, dass sowohl Gesundheitsamt als auch Schule so schnell reagiert haben und diesen Test im Ort ermöglicht haben", so Witkowski.

Nun bleibt abzuwarten, ob weitere Corona-Infektionen an der Schule hinzukommen. Erst wenn die Ergebnisse vorliegen, wird entschieden, wie es mit der Quarantäne an der Schule weitergeht. Bis dahin hoffen alle auf möglichst negative Bescheide.