Corona-Ausbruch in Seniorenheim Lage in Altensteig gilt als unter Kontrolle

Altensteig-Spielberg - In den ersten acht Monaten seit vergangenem März habe man es durch die Pandemie "erfolgreich ohne einen einzigen Corona-Fall geschafft", berichtet Yvonne Essig-Deutschle, Geschäftsführerin der Haus Waldruh GmbH, in einer schriftlichen Stellungsnahme zum jüngsten Corona-Ausbruch in ihrem Haus. "Trotz Einhaltung aller Hygiene- und Vorsorgemaßnahmen sowie Besuchsregelungen hat uns dann Mitte November, parallel zum erhöhten Infektionsgeschehen im Landkreis, die Pandemie auch eingeholt."

Anja Reinhardt, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Landratsamt Calw, konkretisiert in einer ebenfalls schriftlichen Stellungsnahme: Die "weit überwiegende Anzahl der Ende November/Anfang Dezember für die Stadt Altensteig gemeldeten Corona-Fälle" stünden im Zusammenhang mit einem Infektionsgeschehen in einer Pflegeeinrichtung im Raum Altensteig – ohne den Namen des Hauses Waldruh zu nennen. Allein am 11. Dezember hatte das Landratsamt Calw die Zahl von sieben Toten (mit oder an Corona verstorben) für Altensteig vermeldet, 13 Tote waren an diesem Tag kreisweit insgesamt zu beklagen – der höchste Tageswert überhaupt im Kreis. Wobei der Landkreis im Kommentar zu diesen Zahlen erläuterte, dass die "verzögerte Veröffentlichung dieser sensiblen Informationen" dem Umstand geschuldet gewesen sei, dass man zunächst die Übermittlung der offiziellen Todesbescheinigungen abzuwarten hatte, bevor man die Todesfälle offiziell melden konnte.