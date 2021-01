Corona-Ausbruch in Pflegeheim Trotzdem Impf-Skepsis bei Horber Mitarbeitern

Infektionsquelle ist unbekannt

Doch wie konnte es zum Corona-Ausbruch im "Ita von Toggenburg" kommen? Die Quelle sei auch hier nicht bekannt. "Das ist so, als wenn Sie sich mit der Kreissäge in den Finger schneiden und dann wissen wollen, mit welcher Zacke es passiert ist", beschreibt Müller die Problematik. An einem verstärkten Besucheraufkommen an den Weihnachtsfeiertagen könne es eigentlich nicht gelegen haben. "An Heiligabend hatten wir Besuche ausgeschlossen. Auch danach hatten sich die Angehörigen stark zurückgehalten."

Dass die Infektion der Bewohnerin erst im Krankenhaus entdeckt worden sei, führt Müller auf den Rhythmus der Schnelltests zurück. "Wir haben einmal die Woche die Bewohner getestet. Das ist die übliche Taktung. Dadurch waren einige Tage dazwischen, in denen die Infektion auftreten konnte." Aktuell berate das Team der Spitalstiftung, wie man nun strategisch vorgehen will. Der Vorwurf aus Reihen der Politik, dass mehr Schnelltests Infektionen in Pflegeheimen aufhalten könnten, hält Müller für haltlos. "Dann müsste man jeden Tag testen. Dafür benötigte man im Pflegeheim ein eigenes Testteam. Das ist nicht realistisch."

Schwer wiegt dagegen der Vorwurf von zwei Angehörigen, die unsere Zeitung kontaktiert haben. In den vergangenen Wochen seien diese ab und zu auch Pflegekräften im "Ita von Toggenburg" ohne Mundschutz oder mit Alltags- oder OP- statt mit FFP2-Masken begegnet. Der Stiftungsdirektor reagiert überrascht: "Das kann ich eigentlich ausschließen. Aber ich möchte natürlich nicht meine Hand für jeden einzelnen Mitarbeiter ins Feuer legen. Klar ist: Es gibt eine deutliche Anordnung. Jeder muss zu jedem Zeitpunkt eine FFP2-Maske tragen. Ein Fehlverhalten würde eine deutliche Rüge nach sich ziehen."

Angehörige sollen sich bei Fehlverhalten melden

Müller bittet deshalb, dass Angehörige in solchen Fällen mit ihm in Kontakt treten – "vertrauensvoll und diskret". Das gilt auch für den weiteren Vorwurf, den ein Angehöriger macht: Nicht immer sei er aufgefordert worden, sich in eine Liste einzutragen. "In unseren Häusern haben wir einen klaren Ablaufplan. Dazu gehört auch die Protokollierung an der Pforte oder – wenn diese nicht besetzt ist – durch Pflegekräfte."

Die meisten Bewohner sind "impf-willig"

Das Pflegepersonal steht auch beim Thema Impfen im Fokus. Denn Müller berichtet freimütig von einer gewissen Impf-Skepsis im Team: "Ich würde mal sagen, es steht vielleicht 50:50, wer sich impfen lassen will und wer nicht. Manche machen sich Sorgen um Nebenwirkungen und Langzeitfolgen." Der Stiftungsdirektor sagt dazu: "Es gibt keinen Impfzwang. Wir wollen die Mitarbeiter motivieren und bitten, sich impfen zu lassen, um sich und die Bewohner zu schützen. Das Leitungsteam ist überwiegend impf-willig. Auch ich selbst bin auf alle Fälle dabei." Und auch unter den Bewohnern gebe es eine breite Mehrheit, die sich impfen lassen will. Hier sei die Motivation, wieder Normalität im Alltag zu haben, besonders hoch – oder der Leidensdruck besonders groß.

Allerdings ist da noch Geduld gefragt. Los gehen könnte es wohl ab dem 15. Januar, habe es seitens des Landratsamts geheißen, denn dann stehe ein mobiles Impf-Team zur Verfügung, so der Stiftungsdirektor. "Zwei Tage vor Weihnachten kam eine Mail, dass wir die Personenzahl ermitteln sollen. Das war doch sehr kurzfristig. Mein Stellvertreter Björn Gerrmann hat sich darum gekümmert." Noch ist auch nicht klar, ob die Heime der Spitalstiftung gleich drankommen. Denn Heime mit Corona-Ausbrüchen sind andernorts zunächst außen vor, damit sich das Impf-Team nicht ansteckt.

Müller bittet unterdessen Angehörige, Besuche im "Ita von Toggenburg" derzeit auf das Nötigste zu beschränken. "Wir bitten um Verständnis. Aber es ist eine absolute Ausnahmesituation."