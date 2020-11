Corona-Ausbruch in Pflegeheim St. Lioba in Villingen für Besucher geschlossen

VS-Villingen - Nachdem vergangene Woche am Dienstag eine Mitarbeiterin im Altenheim St. Lioba positiv auf das Corona-Virus getestet worden war, wurden am Mittwoch die Mitarbeiter und Bewohner, die direkten Kontakt zu der infizierten Pflegekraft hatten, getestet und die betroffenen Bewohner vorsorglich in den Zimmern versorgt, zeigt Stöffelmaier auf.

Bei drei Bewohnern Infektion bestätigt